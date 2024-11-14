جريمة في منزل مهجور.. نهاية مأساوية لنزهة رومانسية جمعت فتاة وخطيبها بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لم تكن تدري الفتاة أن حدثيها وخطيبها بصوت عال في الشارع، واحتدام الخلاف بينهما أمام المارة سيكون البوابة التي يدخل منها الشيطان ليصطحبها معه إلى مصير مجهول وكابوس لن تنساه.

أواخر أكتوبر الماضي، خرجت الفتاة رفقة خطيبها للتنزه، والحديث عن مستقبلهما وحياتهما القادمة بعد الزفاف، إلا أنهم لم يصلا إلى وجهتهما ودب خلافًا شديدًا بينهما على غير العادة.

نسيا الشاب والفتاة أنهما يتحدثان ويتشاجران أمام أعين المارة في أحد شوارع حي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، أحدهم راقب الموقف من بعيد وكأنه يضمر في نفسه شيئًا ما.

اقترب عاطل من الشاب والفتاة مرتديًا ثوب ابن البلد، المصلح، ليخفي حقيقته، كونه مسجل في عدة جرائم، أجبر الشاب على المغادرة فورًا، وأقنع الفتاة بأنه سيعيدها إلى منزلها.

وصفت الفتاة للمتهم طريق المنزل واستقلت معه الدراجة النارية، إلا أنها فوجئت به يسلك طريقًا مغايرًا، رافضًا الإفصاح لها بسبب ذلك، خافت الفتاة وغابت عنها الحكمة في الهرب أو الصراخ بعد خدعها المذكور.

وفي الظلام أخرج المتهم سلاح أبيض وهدد الفتاة بها حتى أدخلها إلى منزل مهجور وحاول التعدي عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح بالإكراه، قبل أن تنقذها العناية الإلهية من بين يديه.

صرخات عالية مدوية أطلقتها الفتاة للاستغاثة شقت سكون الليل ووصلت إلى مسامع بعض الأهالي الذين سارعوا إلى مصدرها، ليتبين وجود المجني عليه فيما حاول المتهم الفرار.

وسريعًا وصل البلاغ إلى قسم شرطة أول المنتزه من الأهالي مفاداه قيام أحد الأشخاص باصطحاب فتاة، مقيمة بدائرة القسم، كرهاً عنها إلى عقار مهجور لمحاولة التعدي عليها.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وألقي القبض على المتهم، وتبين أنه سبق اتهامه في 9 قضايا أبرزها "ضرب، سرقة، مخدرات، خطف، سلاح أبيض، إتلاف" ومحكوم عليه في قضية "ضرب، سلاح أبيض".

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح أبيض، كمية من مخدر الحشيش، دراجة نارية، مبلغ مالي، وبرفقته الفتاة المذكورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت المجني عليها أمام ضباط وحدة مباحث المنتزه أول بحدوث مشادة كلامية بينها وخطيبها تدخل على إثرها المتهم وآخر وقاما بإنهاء الخلاف وأدعى المتهم بإمكانية اصطحابها لتوصيلها إلى محل إقامتها، إلا أنه قام باستدراجها لمحل الواقعة محاولاً التعدي عليها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبمواجهة المتهم اعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي محاولة من المتهم للهروب من جريمته، بث شقيقه مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدعى خلالها بقيام أحد رجال الشرطة بالإسكندرية بضبط شقيقه دون وجه حق.

وتبين من الفحص أن شقيق المتهم، عاطل، سبق اتهامه هو الآخر فى 23 قضية أبرزها "بلطجة، قتل عمد، سرقة، تزوير، مخدرات، سلاح أبيض" ومحكوم عليه في قضية "ضرب وسلاح أبيض".

كشفت التحقيقات عدم صحة الواقعة وادعات شقيق المتهم وألقي القبض عليه وبحوزته سلاح أبيض لادعاءاته الكاذبة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.