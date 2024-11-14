أستاذ بـ"تمريض الإسكندرية": 10.9 مليون مريض بالسكري في مصر - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قالت الدكتورة جيهان دسوقي، الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي كلية التمريض جامعة الإسكندرية، إن مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، حيث يتجاوز عدد المصابين به 500 مليون شخص، ما يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويسبب عبئًا كبيرًا على الأنظمة الصحية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري والإجراءات الوقائية والتشخيصية والتدابير العلاجية للحالات المرضية وأهم النصائح لمرضى السكرى، وذلك اليوم الخميس، بكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

وأضافت أستاذ التمريض الباطني والجراحي أن مصر جاءت الأعلى بين الدول العربية بعدد المصابين بمرض السكرى وبلغ عددهم 10.9 مليون شخص بحسب آخر إحصائية رسمية صدرت خلال عام 2021.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نفرتيتي حسن ذكي، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، إلى أهمية الوعي بداء السكري نظراً لوجود ملايين المصابين بهذا المرض ما كان له الأثر السلبي على صحتهم البدنية.

وأوضحت أن جامعة الإسكندرية تقوم في ظل إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 14 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا لمرضى السكري، بالتوعية اللازمة من خلال كوادرها العلمية ومشاركة كل الأطراف المجتمعية بتنفيذ عدة فعاليات لنشر الوعي والثقافة الصحية الخاصة بهذا المرض.

وبدوره، أكد الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص جامعة الإسكندرية على تنظيم الندوات التثقيفية في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي تهتم ببناء الإنسان في كل مناحي الحياة بصفة عامة ومجالي الصحة والتعليم بصفة خاصة.

وأوصى الطلاب بممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن وتجنب العادات الغذائية السيئة واتباع نمط حياة صحي آمن من خلال الغذاء الصحي والنشاط البدني، وتجنب تعاطي التبغ، والكشف المبكر والفحوصات الدورية للكشف عن السكرى، والتعامل الصحي والعلاجي في مرحلة ما قبل السكرى.