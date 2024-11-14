50 ألف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف للمصاب.. مساعدات عاجلة لضحايا حادث المطرية

الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف مساعدات مالية للمتوفين والمصابين بمبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة لرب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة.

وكان محافظ الدقهلية قد وجه عقب وقوع حادث تصادم سيارة محملة بالأخشاب وسيارة ملاكي وأتوبيس يقل عددا من العمال بطريق "المطرية - بورسعيد"، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتوجه إلى ضحايا الحادث وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات،متمنيا الشفاء العاجل لهم وخالص العزاء لأسر المتوفين.

ووجه المحافظ الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع المحاسب نادر محيي رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة الحالات بشكل مستمر وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم حتى خروجهم من المستشفى والاطمئنان عليهم.

إعانة عاجلة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل حالة وفاة

من جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن إلى أنه بالتنسيق مع الوزارة، تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في وفاة رب الأسرة، 25 ألف جنيه في وفاة من لا يعول، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة كحد أقصى .

كما جرى صرف إعانة عاجلة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل حالة وفاة، وصرف 2000 جنيه لكل إصابة بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ووجود ضحايا ومصابين.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل وأتوبيس أسفر عن الحادث مصرع 12 مواطن وإصابة 23 مواطن، وتم نقلهم الي مستشفي النصر والزهور ببورسعيد والمنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية.

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