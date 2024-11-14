الترابيزات قافلة الشوارع.. محافظ المنيا يقود حملة لغلق وتشميع محلات ومقاهي مخالفة

المنيا-جمال محمد:

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، حملة بحي شمال مدينة المنيا لإزالة الإشغالات، وغلق وتشميع المقاهي والكافتيريات غير المرخصة، وتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.

وجاءت الحملة في استجابة لشكاوى المواطنين وبعد تلقي العديد من الشكاوى بشأن التعديات على الطريق العام وإشغال الأرصفة واستغلالها فى أغراض تجارية، مما يعيق حركة السير ويسبب إزعاجًا لقاطني الحي .

وأكد المحافظ، أن هذه الحملة تأتي استعادة لحق سكان المنطقة في شوارع خالية من التعديات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهي كإجراء رادع، إلى جانب إزالة الإشغالات من جانبي الطريق، وفحص عدادات الكهرباء لعدد من المحلات والمقاهي غير المرخصة، حيث تبين وجود مخالفات قانونية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

شدد المحافظ، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من قبل مجلس المدينة ومسؤولي المرافق، مع تكثيف الحملات المستمرة لضمان عدم عودة الإشغالات في المناطق، والتأكد من التزام المنشآت المخالفة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، وعدم التهاون في مواجهة الإشغالات ومنع المقاهي والمحلات غير المرخصة من مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص قانوني، لتوفير مساحات آمنة للمواطنين، والحفاظ على النظام العام في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وخلال الحملة، أشار المحافظ، إلى أن تطبيق القانون يعد أولوية لتحقيق الانضباط في الشارع، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة، مشدداً على تكثيف الحملات لمكافحة المظاهر العشوائية، والحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ في الحملة، عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، وشرطة المرافق، والمهندسة نجوي محمود، مدير التوزيع بشركة كهرباء مصر الوسطى، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.