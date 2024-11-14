6 مصابين في انقلاب سيارة بالشرقية

كتب- عمر صبري:

بدأت جامعة القاهرة في استقبال الطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية لعام 2024/2025، حيث تم فتح غرف العمليات بالكليات لسحب استمارات الترشح وتقديمها.

انتخابات الاتحادات الطلابية

تستمر هذه الإجراءات حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، الذي يشهد انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أكد أن الجامعة قد رفعت درجة الاستعداد داخل غرفة العمليات للبدء في الماراثون الانتخابي، الذي يعتبر فرصة لتأهيل الطلاب الشبان ليصبحوا قادة في المستقبل.



وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي قد وضعت الجدول الزمني للانتخابات التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر.



وأضاف "عبد الصادق"، أنه تم تشكيل لجنة مركزية بالجامعة بالإضافة إلى لجان فرعية بالكليات للإشراف على سير الانتخابات وتذليل أي عقبات قد تواجه العملية.



هذه اللجان تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعددًا من أعضاء هيئة التدريس ومسئولي رعاية الشباب، وكذلك طلاب غير مرشحين لضمان حيادية الانتخابات.



من جانبه، أشار د. أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية هي أول تجربة ديمقراطية للطلاب، مما يعزز فيهم قيم المشاركة الإيجابية ويشجعهم على التعبير عن آرائهم بحرية.



كما حددت الجامعة مجموعة من الشروط للترشح، منها أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون لديه نشاط طلابي موثق في مجاله، وأن يكون مستجداً في دراسته ولم يسبق له الرسوب في أكثر من مقررين، إلى جانب شرط حسن السيرة والسلوك.

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