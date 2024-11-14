محافظ المنيا يتفقد المدرسة الرسمية للغات ويشاهد عروضاً فنية -صور

المنيا- جمال محمد :

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، مدرسة المنيا الرسمية للغات بحي النوادي بمدينة المنيا الجديدة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والكثافات داخل الفصول، مؤكدًا على أهمية التعليم ودور المدرسة في بناء المجتمع، في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» بهدف تنمية الجوانب الفكرية والعلمية وتعزيز مهارات الأجيال القادمة وإعدادهم للمستقبل.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة عدد من العروض الفنية لقصر ثقافة المنيا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، ضمن فعاليات برنامج "مصر جميلة"، لاكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين من طلاب المدارس، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وشاهد المحافظ عرضًا فنيا للأطفال، مشيدًا بمواهبهم الفنية والادبية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتنمية مواهبهم والاستمرار في المشاركة بالأنشطة الفنية.

كما شاهد معرضا للمشغولات اليدوية والرسومات الفنية لطلاب المدرسة، وحرص المحافظ علي التقاط صورة تذكارية مع الأطفال المشاركين في العرض الفني ومخرج العرض محمد حسن والدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية لهيئة قصور الثقافة الذي ألقى كلمة قدم فيها الشكر للواء كدواني محافظ المنيا على دعمه للثقافة والفعاليات الأدبية والفنية على أرض عروس الصعيد ، وحرصه على انعقاد مؤتمر أدباء مصر وتوفير كل سبل النجاح للدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر هذا العام وإخراجها بصورة تليق بتاريخ المنيا وعطاء مبدعيها .

وخلال جولته بالمدرسة، تفقد المحافظ الفصول والأقسام بالمدرسة واطلع على الإمكانيات المتوفرة داخلها، والتقي بعدد من الطلاب والمعلمين مؤكداً على أهمية انضباط العملية التعليمية وتوفير المناخ الجيد للطلاب ، مشيداً بجهود هيئة التدريس في تقديم تعليم متميز للطلاب.

شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تسهم في بناء جيل من الطلاب على مستوى عالٍ من المهارات والمعرفة، وأكد أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات، لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج، مؤكداً علي دعم العملية التعليمية وتطوير قدرات الطلاب والمعلمين على حد سواء، مشيراً إلى أهمية دور المدرسة في بناء شخصية متكاملة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور على عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محى عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، ورحاب توفيق مدير فرع ثقافة المنيا، بهاء حسن نائب مدير إدارة المنيا التعليمية.