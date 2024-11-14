إخلاء سبيل سيدة التحاليل الوهمية في كفر الشيخ بكفالة 10 آلاف جنيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار دكتور محمد مختار شلبي، مدير نيابة الحامول في كفر الشيخ، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل سيدة تعمل في مجال التحاليل الطبية شككت في إثبات نسب المرضى من خلال نشرها فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة التحاليل الوهمية" بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه.

كانت المتهمة جرى عرضها على نيابة مركز الحامول، اليوم الخميس، بعد حجزها 24 ساعة على ذمة التحريات، وذلك لاستكمال التحقيقات معها عقب إلقاء القبض عليها بسبب التهم المنسوبة إليها.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى السيدات تدعى أنها تعمل في مجال التحاليل الطبية، وتدعي خلاله إجراء تحاليل إثبات النسب "DNA" لعدد من المواطنين، وأشارت إلى أن أغلب نتائج التحاليل كانت تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهم.

وجرى إجراء التحريات وجمع المعلومات التي كشفت أن السيدة الظاهرة في الفيديو حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وأنها ليست طبيبة كما ادعت، بل كانت تدير منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص"، وكانت تستخدم إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين.

كما تبين أن الجهات المعنية سبق أن اتخذت إجراءات ضدها بسبب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مادية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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