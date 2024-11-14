12 نعشا تجوب شوارع المطرية.. وداع مؤثر لضحايا حادث أتوبيس بورسعيد في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

شيع الآلاف من أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، جثامين 12 من المتوفين جراء حادث سير وتصادم بين سيارة نقل وأتوبيس لنقل العاملين بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد أثناء عودتهم على طريق (المطرية - بورسعيد) الجديد.

خروج جثامين المتوفين من 4 مساجد

وخرجت جثامين المتوفين من 4 مساجد بمدينة المطرية لـ11 متوفى، فيما خرجت جنازة السائق من المسجد الكبير بقرية الخلايفة مركز المنزلة وسط انهيار وبكاء وعويل لأسر المتوفين وذويهم.

وكان الآلاف من الأهالي والأصدقاء تجمعوا لتقديم واجب العزاء، وتأدية صلاة الجنازة على الضحايا الثلاثة، الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة في القرية.

وألقى الأهالي نظرة الوداع الأخيرة على أبنائهم، وهم يحملونهم إلى مثواهم الأخير، في مشهد مؤثر يعكس عمق الحزن الذي يلف القلوب، وتساءل الأهالي عن أسباب الحادث، وطالبوا بتشديد الرقابة على الطرق لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

انهيار وبكاء وعويل لأسر المتوفين

وفقدت المطرية في هذه الحادث الأليم عددا من الضحايا هم: نجلاء الغريب محمد الشوه 19 عامًا، ورحاب جمعه محمود السيد عبد الله 42 عامًا، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوة 43 عامًا، ومحمد علی محمد خضر 18 عامًا، وأحمد محمد المتولى السحراوي 19 عامًا، وريهام محمد محمد المتولى 45 عامًا، ومحمد محمد السعيد عيد 19 عامًا، ومايسه حسن عبد السلام محمد القرعي 35 عامًا، وفاطمة الزهراء محمود حسين 35 عامًا، وفتحيه السيد الشافعي محمد النجار 53 عامًا، وهبه السيد محمد بحیري 45 عامًا.

يذكر أن طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" قد شهد مساء أمس حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة مما أدى إلى إصابة 22 ووفاة 13 شخص فيما حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه اللواء حسام عبد العزيز مدير الأمن على تفقد حالة المصابين المتواجدين بمستشفيات المطرية والمنزلة موجهًا بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم وكافة الاحتياجات كما قام اللواء اركان حرب محب حبشى محافظ بورسعيد بزيارة المصابين فى مستشفيات بورسعيد موجها بتقديم كافة الرعاية لهم واطمئن على حالتهم ووجه بسرعة إنهاء تصاريح الدفن لجثامين المتوفين.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ووجود ضحايا ومصابين

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل وأتوبيس أسفر عن الحادث مصرع 12 مواطن وإصابة 23 مواطن، وتم نقلهم الي مستشفي النصر والزهور ببورسعيد والمنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية.

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