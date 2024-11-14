البلد كلها في الشوارع.. المطرية تبكي ضحايا لقمة العيش بحادث بورسعيد: "رحيلهم فجعنا"- صور

الدقهلية- مصراوي:

في مشهد مؤثر، شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، جنازة جماعية لـ 12 من أبنائها الذين قضوا نحبهم في حادث أتوبيس مروع على طريق بورسعيد.

وامتلأت الشوارع بالجموع التي جاءت من كل حدب وصوب لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، والتعبير عن تضامنهم معهم في مصابهم الجلل، وملأت العيون الدمع، وارتفعت أصوات البكاء، بينما حمل المشيعون النعوش في موكب جنائزي مهيب.

وشهدت الجنازة حالة من الحزن الشديد، حيث فقدت القرية عدداً كبيراً من شبابها في حادث واحد، مما ألقى بظلاله الكئيبة على الجميع.

وعبر الأهالي عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدان عزيزيهم، وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وخرجت جثامين 11 من المتوفين من 4 مساجد بمدينة المطرية، فيما خرجت جنازة السائق من المسجد الكبير بقرية الخلايفة مركز المنزلة وسط انهيار وبكاء وعويل.

وألقى الأهالي نظرة الوداع الأخيرة على أبنائهم، وهم يحملونهم إلى مثواهم الأخير، في مشهد مؤثر يعكس عمق الحزن الذي يلف القلوب، وتساءل الأهالي عن أسباب الحادث، مؤكدين أن رحيل الضحايا فجع المحافظة بأكملها.

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