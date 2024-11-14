محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروضا بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين

الدقهلية-رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 192 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد عن شهر أكتوبر الماضي، لإقامة مشروعات جديدة بلغت قيمتها 800 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 129 مليون و 813 ألف جنيه.

وأكد مرزوق، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة ،وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات .

ومن جانبها كشف وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 800 ألف جنيه موزعين على 7 وحدات محلية واستفاد منها 22 شابا من الجنسين (8 ذكور ،14 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 129 مليون و 813 ألف جنيه ليصل إجمالي المستفيدين إلى 13500 شخص (6402 ذكور، 7098 إناثا).