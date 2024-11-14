"صرخات وداع تهز المطرية".. مشاهد مؤثرة في جنازة ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد -صور

محافظات - مصراوي:

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، جثماين ضحايا حادث طريق "المطرية الجديد بورسعيد" البالغ عددهم 12 شخصًا من أبناء المدينة.

كان طريق "المطرية - بورسعيد"، شهد مساء أمس، حادثًا مأساويًا أودى بحياة 12 شخصًا، من أبناء محافظة الدقهلية، كانوا في طريقهم من أعمالهم إلى منازلهم، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

حمل الرجال النعوش على أكتافهم، وعيونهم حمراء من الدموع، والأطفال يمشون خلفهم، لا يفهمون تمامًا ما يحدث، لكنهم يشعرون بالحزن الذي يلف الجميع، وفى المؤخرة ظهرت النساء يرتدين السواد، ووجوههن شاحبة من البكاء.

وقف الشيخ أمام القبور حديثة الحفر، ورفع يديه إلى السماء يدعو الله أن يتغمد الموتى برحمته، وأن يصبر أهاليهم، وبكى الشيخ وهو يتحدث عن فضائل هؤلاء الضحايا، وعن الأعمال الصالحة التي قاموا بها.

بعد الانتهاء من الصلاة، اقتربت أم أحد الضحايا من النعش، ووضعت يدها على وجه ابنها، وكأنها تحاول أن تستعيد لمحاته الأخيرة، بكاءها الممزوج بالصراخ مزق قلوب الحاضرين، وبعد الانتهاء من عملية الدفن عاد الجميع إلى منازلهم، حاملين معهم ألم الفراق، وأملًا في أن يلتقوا بأحبائهم في الجنة.

أسماء الضحايا

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي: عبد العزيز سعد حسن، 40 عاما، مقيم قرية الخلايفة المنزلة محافظة الدقهلية، سائق الأتوبيس، ونجلاء الغريب محمد الشوه، 19 عاما، مقيمة المطرية بالدقهلية، ورحاب جمعة محمود السيد عبدالله، 42 عاما، مقيمة المطرية، ودعاء يوسف محمد عبداللطيف الشوه، 43 عاما، مقيمة المطرية، ومحمد على محمد خضر، 18 عاما، وأحمد محمد محمد المتولي، 19 عاما، ومحمد محمد السعيد عيد، 19 عاما، ومايسة حسن عبدالسلام محمد القرعي، 35 عاما، وفاطمة الزهراء محمود حسين، 35 عاما، جميعهم مقيمين بالمطرية، وفتحية السيد الشافعي محمد النجار، 53 عاما، وهبه السيد محمد بحيري، 45 عاما، مقيمين بالمطرية الدقهلية.

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