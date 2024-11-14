فتح باب الترشح لانتخابات جامعة الإسكندرية.. تعرف على الجدول الزمني| صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونظم "طلاب من أجل مصر- جامعة الاسكندرية" فاعلية صباح اليوم من أمام مبنى إدارة الجامعة لتشجيع كل طلاب جامعة الإسكندرية على المشاركة في الانتخابات الطلابية.

وقال الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه جرى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب.

وأشار إلى أنه سيجري إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر الجاري، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يجري إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.

وأضاف عبد المحسن، أن الدعاية الانتخابية تبدأ يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، يعقبها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر.

وأضاف أن انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه تقام على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر المقبل.

ولفت إلى عقد الكليات لقاءات وندوات توعوية لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الطلابية، سواء بالترشح أو الإدلاء بأصواتهم، وإعلان الأوراق المطلوبة للترشح، وشرح مفصل لطريقة التقدم.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أنه سيجري شرح الدور الذي تقوم به كل لجنة من لجان الاتحاد الطلابي تسهيلاً على الطلاب لاختيار ما يناسبهم للترشح إليه مشيراً إلى ضرورة حث الكليات الطلاب على التفاعل الإيجابي وزيادة الوعي الثقافي وترسيخ قيم الديمقراطية والشعور بالولاء والانتماء للوطن.