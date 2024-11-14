قرعة علنية اليوم لتوزيع وحدات سكنية في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن إجراء القرعة العلنية للوحدات السكنية التي جرى طرحها ضمن حصة المحافظ بنظام الكاش.

وقال علي حماده، رئيس مدينة طور سيناء، إنه من المقرر أن تعقد القرعة اليوم الخميس، بقاعة الوحدة المحلية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بحضور مستحقيها.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الوحدات 50 وحدة بمشروع 5073 بأحياء النصر والشروق، مشيرا إلى أن هذه الوحدات من حصة المحافظ الـ 2%، والتي جرى طرحها بنظام السداد الكاش بقيمة إجمالية 500 ألف جنيه.

وأكد أنه سيجري إجراء القرعة في موعدها حتى حالة تخلف أحد المستحقين عنها، نافيا ما تردد من شائعات حول طرح وحدات سكنية جديدة بالمدينة في الوقت الحالي.