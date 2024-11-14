رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطات العجمي- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات، والتأكد من جاهزية المحطات بحي العجمي غربي الإسكندرية.

شملت الجولة تفقد محطتي 5، والكيلو 21 ومشروع إنشاء خط طرد؛ لنقل تصرفات محطة رفع طلعت مصطفى إلى محطة معالجة الكيلو 21، وذلك للتأكد من الحالة الفنية ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها.

وأكد رئيس الشركة، أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وشدد نافع، على استمرار عمليات التطهير، والصيانة، ومراجعة كافة مكونات الشبكة؛ لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتواجد المستمر في مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، مؤكدًا سعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.







