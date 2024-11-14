إعلان

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطات العجمي- صور

12:01 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة (7)_7
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة (5)_5
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة (4)_4
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة (3)_3
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة (2)_2
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة (1)_1
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة (6)_6
  • عرض 9 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي خلال الجولة (8)_8
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات، والتأكد من جاهزية المحطات بحي العجمي غربي الإسكندرية.

شملت الجولة تفقد محطتي 5، والكيلو 21 ومشروع إنشاء خط طرد؛ لنقل تصرفات محطة رفع طلعت مصطفى إلى محطة معالجة الكيلو 21، وذلك للتأكد من الحالة الفنية ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها.

وأكد رئيس الشركة، أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وشدد نافع، على استمرار عمليات التطهير، والصيانة، ومراجعة كافة مكونات الشبكة؛ لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتواجد المستمر في مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، مؤكدًا سعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



الإسكندرية محطات العجمي رئيس شركة الصرف الصحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرعة علنية اليوم لتوزيع وحدات سكنية في جنوب سيناء

إعلان

إعلان

حصلنا على تعويض.. محامي ضحية إمام عاشور يكشف كواليس جلسة الصلح
عاجل - مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري