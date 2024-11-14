مفاجأة مرعبة على الطريق الإقليمي.. جثة مشوهة بطعنات داخل سيارة في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

في واقعة مروعة هزت محافظة المنوفية، عثر الأهالي على جثة شاب داخل سيارته متوقفة على الطريق الإقليمي بين قريتي جريس ومؤنسة بمركز أشمون. تبين أن الضحية تعرض لعدة طعنات نالت من حياته.

هذا الاكتشاف المفاجئ أثار حالة من الرعب والفزع بين الأهالي، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف غموض هذه الجريمة البشعة وتحديد هوية الجاني.

وفوجئ مواطنوان على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بتوقف سيارة على جانب الطريق في المسافة بين قريتي جريس ومؤنسة، وبها شاب يبدو تعرض لطعنات، وعلى الفور أبلغوا الجهات المعنية.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "مناع.ع.م.ع" 39 عامًا، مقيم بإحدى قرى قويسنا، داخل سيارته على الطريق الإقليمي وبه عدة طعنات، هذا وتكثف المباحث الجنائية عملها لكشف غموض الحادث.

في ذات السياق، نشر أصدقاء المجني عليه نعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين وفاة "مناع" جراء الحادث، تنتظر عائلته وأهل عزبة كناوة التابعة لقرية إبنهس بقويسنا، انتهاء تصاريح الدفن لتشييع جثمانه.