شككت في نسب المرضى.. تفاصيل 4 ساعات تحقيق مع سيدة التحاليل الوهمية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استغرقت نيابة الحامول، 4 ساعات متواصلة في استجواب السيدة التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو زعمت فيه التشكيك في نتائج تحاليل النسب الوراثي التي تجريها في معملها بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه محمد مختار شلبي مدير نيابة الحامول، للمتهمة توجيه تهمة صفو الأمن العام، ونشر أخبار كاذبة لإثارة الفتن وبث الذعر بين المواطنين بناء على مقطع الفيديو التي تحدثت فيه وشككت في إثبات نسب المرضى.

وشهدت التحقيقات نفي المتهمة لما جرى التوجيه إليها بمعرفة السلطات التي ألقت القبض عليها بنشر أخبار كاذبة تساعد على الفتنة.

وأكدت أنها لم تقصد ارتكابها إثارة الفتنة بينما الغرض من نشرها الفيديو أنها تتحدث بصورة إرشادية بغرض توعية المواطنين من الزنا، فيما أوضحت المتهمة أن هناك مواطنين يطلبون منها إجراء تحليل dna، وبناء على ذلك من يرغب في إجراء ذلك التحليل توجهه للمختصين، فيما نفت بأنها لم تطلب من المواطنين أو من أي شخص إجراء ذلك التحليل في معملها.

وأقرت المتهمة أمام مدير نيابة الحامول، بأنها حاصلة على بكالوريوس علوم زراعية، لكنها حصلت على علوم دراسية متخصصة في مجال التحاليل الطبية يتيح لها مزاولة المهنة.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى السيدات تدعى أنها تعمل في مجال التحاليل الطبية، وتدعي خلاله إجراء تحاليل إثبات النسب "DNA" لعدد من المواطنين، وأشارت إلى أن أغلب نتائج التحاليل كانت تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهم.

تم إجراء التحريات وجمع المعلومات التي كشفت أن السيدة الظاهرة في الفيديو حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وأنها ليست طبيبة كما ادعت، بل كانت تدير منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص"، وكانت تستخدم إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين.

كما تبين أن الجهات المعنية سبق أن اتخذت إجراءات ضدها بسبب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط السيدة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مادية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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