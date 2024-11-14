جثة عارية تثير الرعب في سوهاج.. والأمن يتحرك لحل اللغز

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة عارية في مياه الترعة، بطما شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بعثور الأهالي على جثة مواطن عارية في مياه الترعة الوسطانية، دائرة مركز شرطة طما.

تم انتشال الجثة، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة، وتبين أنها لشخص ذكر ويرجح أن يكون في العقد الخامس من العمر، ولا يرتدي أي ملابس وفي حالة انتفاخ.

نُقلت الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.