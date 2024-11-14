جثة في الصالون.. حلاق شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى حلاق حياته بتناول مادة سامة، داخل المحل الخاص به، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، وكشف شقيقه غموض الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أحمد. ر" 19 عامًا حلاق مصابًا بتسمم، ادعاء تناول مادة سامة، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

أفاد شقيقه "رفعت" 19 عامًا حلاق بأنه أثناء تواجد المذكور بمحل الحلاقة الخاص به تناول قرص حفظ الغلال السام؛ لمروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.