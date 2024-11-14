شاب يبكي صديقه أمام مشرحة بورسعيد: "سلام يا صاحبي يا أبو قلب طيب" -صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

في مشهد مؤثر هزّ قلوب الحاضرين، وقف شاب يبكي بحرقة على فراق صديقه صاحب 18 عامًا أمام مشرحة مستشفى النصر ببورسعيد، بعدما لقى مصرعه في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل.

كان طريق "المطرية - بورسعيد"، شهد مساء أمس، حادثًا مأساويًا أودى بحياة 12 شخصًا، بينهم أصدقاء وجيران، كانوا في طريقهم من أعمالهم إلى منازلهم، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وأمام أبواب المشرحة، تجمعت أسر الضحايا في مشهد مؤثر يعكس عمق الحزن والألم الذي يعتصر قلوبهم، وكان الصديق يبكي بحرقة على فراق صديقه، ويرفع صوته بالدعاء له قائلاً: "سلام يا صاحبي.. سلام يا محمد يا خضر يا أبو قلب طيب"، كاشفا أن صداقتهما عميقة، والفراق بالنسبة له كفقدان جزء من نفسه.

فى السياق ذاته سادت أجواء من الحزن واليأس بين أهالي الضحايا، الذين تجمعوا أمام المشرحة في انتظار تسليم جثامين أحبائهم، وكانت وجوههم شاحبة، أعينهم حمراء من البكاء، وقلوبهم مكسورة.

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