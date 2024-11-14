نعوش ومشاهد مؤلمة.. تسليم جثامين 12 ضحية في حادث بورسعيد- صور

بعد تغيير مكانه.. سوق اليوم الواحد يستقبل زواره بموقعه الجديد بالإسكندرية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استلمت أسر المتوفين بحادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"، صباح اليوم الخميس، 12 جثة من المشرحة بمستشفيات محافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن والغُسل والتكفين.

ونُقلت مساء أمس 12 جثة لضحايا حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة على طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" إلى 3 مستشفيات تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، حيث استقبل مستشفى الزهور 4 جثث، ومستشفى النصر التخصصي 6 جثث، ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتين.

وكان طريق "بورسعيد -المطرية الجديد"، شهد مساء أمس الأربعاء حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة، أسفر عن وفاة 12 مواطنا (4 رجال 8 نساء) وإصابة 23 آخرين، جرى نقلهم جميعا للمستشفيات الصحيه بمحافظة الدقهلية: "مستشفي المطرية- مستشفى المنزلة- والمستشفيات الصحية بمحافظة بورسعيد "مستشفى الزهور- مستشفى النصر- مستشفى 30 يونيو".

جاءت أسماء المتوفين كالآتي:

أسماء المتوفين في مستشفى الزهور:

- عبد العزيز سعد حسن، 40 عاما، مقيم قرية الخلايفة المنزلة محافظة الدقهلية، سائق الأتوبيس، ونجلاء الغريب محمد الشوه، 19 عاما، مقيمة المطرية بالدقهلية، ورحاب جمعة محمود السيد عبدالله، 42 عاما، مقيمة المطرية، ودعاء يوسف محمد عبداللطيف الشوه، 43 عاما، مقيمة المطرية.

وجاءت أسماء المتوفين في مستشفى النصر كالآتي:

- محمد على محمد خضر، 18 عاما، وأحمد محمد محمد المتولي، 19 عاما، ومحمد محمد السعيد عيد، 19 عاما، ومايسة حسن عبدالسلام محمد القرعي، 35 عاما، وفاطمة الزهراء محمود حسين، 35 عاما، جميعهم مقيمين بالمطرية.

أما أسماء المتوفين بمستشفى 30 يونيو جاءت كالآتي:

- فتحية السيد الشافعي محمد النجار، 53 عاما، وهبه السيد محمد بحيري، 45 عاما، مقيمين بالمطرية الدقهلية.

اقرأ أيضًا:

حادث المطرية.. جمعية دفن الموتى ببورسعيد تُعلن جاهزيتها لغسل وتكفين ونقل الضحايا مجانا

بينهم 8 سيدات.. ننشر أسماء المتوفين في حادث أتوبيس بورسعيد المطرية

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدا حالة مصابي حادث المطرية في المستشفيات- صور

بينهم 11 من منطقة واحدة.. أسماء ضحايا حادث "المطرية-بورسعيد" - صور

وداعاً أيها المسافرون.. تفاصيل الرحلة الآخيرة لـ"عبد العزيز" و11 شخصا على طريق المطرية -صور