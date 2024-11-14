بينهم 11 من منطقة واحدة.. أسماء ضحايا حادث "المطرية-بورسعيد" - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء 12 شخصا لقوا مصرعهم مساء أمس الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس وسيارة أجرة على طريق "المطرية الجديد - بورسعيد".

ونُقلت عدد من جثث الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء الحادث، إلى 3 مستشفيات تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، واستقبل مستشفى الزهور جثث كل من: عبد العزيز سعد سعد حسن 40 عامًا، سائق الأتوبيس، مقيم قرية الخلايفة بالمنزلة في محافظة الدقهلية، ونجلاء الغريب محمد الشوه 19 عامًا، مقيمة بالمطرية الدقهلية، ورحاب جمعه محمود السيد عبد الله 42 عامًا، مقيمة بالمطرية الدقهلية، ودعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوة 43 عامًا، مقيمة بالمطرية الدقهلية.

بينما استقبل مستشفى النصر التخصصى جثث كل من: محمد علی محمد خضر 18 عامًا، مقيم بالمطرية الدقهلية، وأحمد محمد المتولى السحراوي 19 عامًا، مقيم بالمطرية الدقهلية، وريهام محمد محمد المتولى 45 مقيمة بالمطرية الدقهلية، ومحمد محمد السعيد عيد سن 19 عامًا، مقيم بالمطرية الدقهلية، ومايه حسن عبد السلام محمد القرعي 35 عامًا، مقيمة بالمطرية الدقهلية، وفاطمة الزهراء محمود حسين 35 عامًا، مقيمة بالمطرية الدقهلية.

واستقبل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتي: فتحيه السيد الشافعي محمد النجار 53 عامًا، مقيم بالمطرية الدقهلية، وهبه السيد محمد بحیري 45 عامًا، مقيمة بالمطرية الدقهلية.

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