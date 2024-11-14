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بينهم 8 سيدات.. ننشر أسماء المتوفين في حادث أتوبيس بورسعيد المطرية

05:57 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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كتب- محمد فتحي:

حصل "مصراوي" على أسماء الضحايا الـ١٢ في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد.

وجاءت الأسماء بعد الكشف عن هوية الضحايا والتعرف عليهم من قبل ذويهم تمهيدا لاستلامهم بعد قرار النيابة العامة، إذ جاءت أسماء المتوفين كالآتي:

أسماء المتوفين في مستشفى الزهور:

- عبد العزيز سعد حسن، 40 عاما، مقيم قرية الخلايفة المنزلة محافظة الدقهلية، سائق الأتوبيس، ونجلاء الغريب محمد الشوه، 19 عاما، مقيمة المطرية بالدقهلية، ورحاب جمعة محمود السيد عبدالله، 42 عاما، مقيمة المطرية، ودعاء يوسف محمد عبداللطيف الشوه، 43 عاما، مقيمة المطرية.

وجاءت أسماء المتوفين في مستشفى النصر كالآتي:

- محمد على محمد خضر، 18 عاما، وأحمد محمد محمد المتولي، 19 عاما، ومحمد محمد السعيد عيد، 19 عاما، ومايسة حسن عبدالسلام محمد القرعي، 35 عاما، وفاطمة الزهراء محمود حسين، 35 عاما، جميعهم مقيمين بالمطرية.

أما أسماء المتوفين بمستشفى 30 يونيو جاءت كالآتي:

- فتحية السيد الشافعي محمد النجار، 53 عاما، وهبه السيد محمد بحيري، 45 عاما، مقيمين بالمطرية الدقهلية.

وبلغ إجمالي الضحايا حتى الآن 12 متوفي، منهم 4 رجال و8 نساء.

يشار إلى أنه ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذين وصلوا إلى مستشفيات محافظة بورسعيد، مساء الأربعاء، إلى 12 جثة و5 مصابين.

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