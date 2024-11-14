حادث المطرية.. جمعية دفن الموتى ببورسعيد تُعلن جاهزيتها لغسل وتكفين ونقل الضحايا مجانا

بينهم 11 من منطقة واحدة.. أسماء ضحايا حادث "المطرية-بورسعيد" - صور

كتب- محمد فتحي:

أعلنت الجمعية الإسلامية للرعاية الاجتماعية ودفن الموتى في بورسعيد، أنها جاهزة بالمغسلين والأكفان لشهداء حادث أتوبيس استثمار المطرية.

وطالبت الجمعية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، أهالي المتوفيين التوجة للجمعية لنقل جثث الضحايا إلى محافظاتهم بدون رسوم أو مصاريف بموجب تصريح الدفن فقط.

يشار إلى أنه ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذين وصلوا إلى مستشفيات محافظة بورسعيد، مساء الأربعاء، إلى 12 جثة و5 مصابين.