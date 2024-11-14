مازال في خطر.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شوقي مدافع كفر الشيخ

كفر الشيخ- إسلام عمار:

كشفت مصادر طبية بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط، اليوم الخميس، عن حالة لاعب الفريق الأول بنادي كفر الشيخ محمد شوقي، الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال مباراة فريقه مع مركز شباب القزازين، في منافسات الأسبوع السادس بدوري القسم الثاني الممتاز "ب"، مؤكدا أن حالته مازالت في حالة الخطر رغم تحسن حالة النبض.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى لـ"مصراوي": "كان اللاعب محمد شوقي مدافع نادي كفر الشيخ، وصل إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط، وهو في حالة صحية صعبة، إثر تعرضه لتوقف بعضلة القلب، وعلى إثر ذلك دخل لقسم العناية المركزة وجرى التعامل معه طبيًا بمعرفة أطباء العناية فعاد له الوعي".

وأضافت نفس المصادر الطبية، أن اللاعب الآن مازال تحت الملاحظة في العناية المركزة لأنه مازال في مرحلة الخطر على الرغم من تحسن حالة النبض، وجاري الآن استكمال علاجه على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية والتعامل معه طبيًا بمعرفة أطباء قسم العناية بمستشفى الزرقا المركزي.

وفي السياق كشف مجدي الزواوي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي كفر الشيخ، عن تعرض لاعب الفريق محمد شوقي وفق التشخيص الطبي لأطباء قسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي لجلطة ونزيف بالقلب، ومازالت حالة اللاعب صعبة وفي مرحلة الخطر.

وأوضح أن أحد أطباء قسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي أصر على التعامل بنفسه، إذ عمل على إجراء إنعاش رئوي، وصدمات فاستجابت الحالة وعاد النبض للاعب بعد 45 دقيقة بعدما انهار لاعبي الفريق، والجهاز الفني تمامًا وشعروا بمفارقة اللاعب للحياة بعدما شاهدوا عدة مشاهد أمامهم توحي بذلك.

وقال المشرف العام على فريق الكرة بنادي كفر الشيخ مجدي الزواوي، إن اللاعب سقط علي الأرض في الدقيقة 19 من الشوط الثاني، والحكم ألغى المباراة في الدقيقة 39 من نفس الشوط بعدما أن علم الجهاز الفني للفريق بتوقف عضلة القلب للاعب وتعرض لاعبي فريق كفر الشيخ والقزازين لحالة انهيار.

كانت مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب"، شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي، لأزمة صحية مفاجئة إثر تعرضه بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

جرى نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط ويتلقى العلاج الآن على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى.