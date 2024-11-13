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النادي المصري ينعي ضحايا حادث طريق "المطرية بورسعيد"

11:35 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    النادي المصري ينعي ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
  • عرض 11 صورة
    حادث طريق المطرية بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الأربعاء، ضحايا حادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما توجه مجلس إدارة النادي المصري، في بيان له، بخالص الدعوات القلبية للمولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على مصابي الحادث وأن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما.

يشار إلى أنه ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذين وصلوا إلى مستشفيات محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، إلى 12 جثة و5 مصابين.

إدارة النادي المصري حادث طريق المطرية بور سعيد كامل أبو علي تصادم سيارات تصادم أتوبيس
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