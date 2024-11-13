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محافظ كفرالشيخ يطمئن على حالة اللاعب محمد شوقي

10:10 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ،

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

اطمأن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، على حالة محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، والذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه مع القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز "ب".

ووفق البيان الصادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، أجرى المحافظ اتصالًا مع أسرة اللاعب ومسؤولي الفريق للاطمئنان على حالته إثر تعرضه للأزمة الصحية خلال المباراة.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، دعمه الكامل ومساندته لأسرة اللاعب محمد شوقي، والتواصل مع المعنين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة له، حتى مثوله للشفاء وعودته.

ولفت إلى أنه يتابع حالته الصحية أولًا بأول، وأن محافظة كفرالشيخ لاتدخر جهدًا فى سبيل دعم ورعاية أبنائها.

علاء عبدالمعطي محمد شوقي كفر الشيخ
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