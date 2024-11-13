مسؤول بـ"القومي لعلوم البحار": ارتفاع منسوب البحر يهدد المدن والشواطئ - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور حسام السيد، أستاذ مساعد الجيوفيزياء البحرية ورئيس مركز البيانات البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن التغيرات المناخية لها تأثير خطير حيث تسببت في ارتفاع منسوب سطح البحر مما يؤدي إلى غرق العديد من المدن وتآكل الشواطئ وتغيرات في أنماط الطقس، والتسبب في موت الشعاب المرجانية والتأثير على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تأثيرات صحية مثل ظهور العديد من الأمراض كالملاريا، وتأثيرات على المياه الجوفية والتربة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجمع إعلام الجمرك بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة عبير السحرتي، بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية"، بحضور الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار الطبيعية بالمعهد، وعدد من العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية والمؤسسات الحكومية، وطلاب جامعة الإسكندرية.

واستعرض الدكتور حسام السيد، جهود الدولة في التصدي للتغيرات المناخية من خلال إجراءات الحماية المختلفة وإجراء البحوث والدراسات العلمية لتنفيذ برامج الحماية، موضحًا أنه لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، توفر الدولة بشكل ثابت المصدات لحماية المدن من الغرق، وفيما يخص تآكل الشواطئ يتم تنفيذ مشروعات (الألسنة) لحمايتها.

وأكد على دور كل فرد في مواجهة التغيرات المناخية من خلال ممارسة السلوكيات الإيجابية نحو البيئة، وأهمها إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وترشيد الاستهلاك.

من جانبه، قال الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار الطبيعية بالمعهد، إن المعهد القومي لعلوم البحار تأسس عام 1918 وكان يُسمى بمعهد الأحياء المائية، وأول من تولى رئاسته كان الأستاذ الدكتور حامد جوهر عام 1962، وهو أول من حصل على دكتوراه العلوم، واستعرض رضوان أقسام المعهد والأدوار التي يقوم بها.

وأوضحت أماني سريح، مدير مجمع إعلام الجمرك، دور قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في رفع الوعي بأهم القضايا، ومنها قضايا البيئة.

وأكدت أن الندوة تهدف إلى رفع الوعي بجهود الدولة في قضايا المناخ ودمج المواطنين في أساليب المواجهة وحماية البيئة.