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وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر - صور

09:30 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
  • عرض 11 صورة
    وفود المعزين يتجمعون حول شيخ الأزهر فور وصوله عزاء شقيقته بالأقصر
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الأقصر- محمد محروس:

تجمع عدد كبير من علماء الأزهر الشريف ووفود المعزين حول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فور وصوله ساحة العائلة بمدينة القرنة في محافظة الأقصر لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى.

ورافق شيخ الأزهر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من كبار العلماء.

كما ووصل إلى الساحة عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء لتقديم واجب العزاء.

وشيع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر جثمان الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر، التي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عامًا، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة القرنة بالبر الغربي.

وكان الأزهر الشريف قد أعلن عن قطع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

علماء الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأقصر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
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