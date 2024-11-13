أحدث هزة أرضية.. أهالي بني شقير بأسيوط يروون تفاصيل "انهيار السنترال" - فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

عصر أمس الثلاثاء، شهدت قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، حادثًا مروعًا هز أرجاء القرية، إذ انفجر محول كهرباء داخلي في مبنى سنترال مكون من طابق واحد، مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتصدع أربعة منازل مجاورة، بالإضافة إلى مبنى الوحدة المحلية للقرية.

كان اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من أوائل المسؤولين الذين تفقدوا موقع الحادث، حيث أسفر الانفجار عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، من بينهم "محمود. ع"، و"حسانين. ف. ع"، و"محمد. ف"، و"زايد. م. ع"، و"آيات. م. ص"، و"محمود. م. ص"، و"حمدية. ع. ي"، الذين أصيبوا بجروح متفاوتة.

روى أهالي القرية، لـ"مصراوي" تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشوها، حيث قالوا إنهم شعروا بهزة أرضية قوية وكأن سقف منازلهم ينهار عليهم، لافتين إلى أحد المنازل التي تعرضت للانهيار الجزئي بأنه كان يبعد عن موقع الحادث بمسافة 300 متر، مما يوضح شدة الانفجار.

وأضاف الأهالي أنهم سمعوا صوت صراخ من الكبار والصغار، الرجال والنساء، حيث خرج الجميع من منازلهم على صوت الانفجار والهزة الأرضية، وحتى الآن لم يتم الكشف عن السبب الحقيقي للحادث، سواء كان انفجار محول كهرباء داخلي للسنترال أو سبب آخر.

وأشار الأهالي إلى أن أحد الجيران كان يجلس داخل حجرته في منزله وفوجئ بانهيار الحوائط عليه من شدة الانفجار، كما تعرضت نحو أربعة منازل للتصدع الجزئي، بالإضافة إلى الانهيار الكامل لمبنى سنترال القرية وتعرض بعض الممتلكات للتلف جراء انهيار الحوائط عليها.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة يفيد بانهيار مبنى السنترال المكون من طابق واحد بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، إثر انفجار في محول كهرباء داخلي وتصدع 4 منازل ومبنى الوحدة المحلية للقرية.

على الفور، انتقل المحافظ على رأس الجهاز التنفيذي إلى موقع البلاغ، يرافقه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، ونواب رئيس المركز، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، ومعدات الوحدة المحلية لمركز منفلوط مدعومة بمعدات وحدة الإنقاذ والتدخل السريع لاتخاذ اللازم ورفع الأنقاض وإخلاء المنازل المحيطة بالمنطقة، كما انتقلت وحدة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والكهرباء والتليفونات.

وقد تبين من المعاينة الأولية للحادث وقوع انفجار في المحول الداخلي الخاص بالسنترال، مما أدى إلى انهيار مبنى السنترال المكون من طابق واحد، وتصدع 4 منازل مجاورة وجزء من مبنى الوحدة المحلية القديم للقرية، وإصابة 7 أشخاص بإصابات متوسطة حيث نُقلوا إلى مستشفى منفلوط ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل والمباني المجاورة حفاظًا على سلامة المواطنين، كما كلف مسؤولي التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات وصرف الإعانات العاجلة للمتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم المنازل المتضررة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المصابين في الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما قرر محافظ أسيوط توفير 7 وحدات سكنية بعمارات الأسر الأولى بالرعاية بقرية العتامنة بمركز منفلوط لنقل الأسر أصحاب المنازل المتضررة من الحادث إليها.

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