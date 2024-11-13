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مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

08:44 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، على الطريق بقرية شاويش التابعة لمدينة إهناسيا غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم دراجتين ناريتين، على الطريق بقرية شاويش في مدينة إهناسيا، جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة 4 آخرين.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث حادث تصادم ببني سويف حادث تصادم دراجتين ناريتين مديرية أمن بني سويف
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