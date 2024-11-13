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مستشفى الزهور يستقبل 4 جثامين ضحايا حادث طريق "المطرية بورسعيد" - صور

08:36 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    موقع الحادث
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    موقع الحادث
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    موقع الحادث
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبلت مشرحة مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، 4 جثث، مساء اليوم الأربعاء، لضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة، على طريق المطرية الجديد بورسعيد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، وجاري نقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى المطرية ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، وعدد من المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع على أنه سيجري الإعلان عن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابين الحادث عقب نقلهم إلى المستشفيات والتعرف على جثث مجهولي الهوية.

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