تكريم عاملتين بمدرسة وإحالة المدير والوكيل للتحقيق في الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

كرّم الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عاملتي خدمات معاونة بمدرسة هوارة المقطع الإعدادية للبنات التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، لجهدهما المتميز والإخلاص والتفاني في العمل، وذلك بعد أن شاهد بنفسه نظافة المدرسة والفصول الدراسية، وفناء المدرسة.

وقالت الدكتورة ريحاب عريق، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن وكيل الوزارة استقبل كل من علية جمال إبراهيم، وصفاء عبدالقوي عبدالقوي،

بمكتبه، ومنحهما شهادات تقدير ومبالغ مالية.

في حين أحال وكيل الوزارة كل من مدير المدرسة، والوكيل الأول، للتحقيق، وإلغاء ندب الوكيل الثاني واستبعاده من منصبه، لعدم اهتمامهم بالبرنامج العلاجي للتلاميذ ضعاف القراءة والكتابة، وتكليف إدارة المتابعة بإدارة شرق التعليمية بمتابعة المدرسة لمدة 15 يومًا متصلة، وذلك لمتابعة مدى الاهتمام بالتلاميذ ودفعهم لتعلم القراءة والكتابة.