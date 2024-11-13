نقل 13 طبيبًا وطبيبة و8 ممرضات بـ"صحية الغربية" بسبب واقعة بصمة السيليكون

الغربية- مروة شاهين:

قرر الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، نقل 13 طبيبًا وطبيبة، و8 ممرضات بالوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، إلى وحدات صحية آخري، بعد واقعة اكتشاف قيام مجموعة من العاملين بالوحدة الصحية بالتلاعب في بصمة الحضور والانصراف للعاملين والأطباء المقيدين بالوحدة الصحية.

جاء ذالك بعد العثور على بصمات سيليكون مصنوعة ومزورة بأحد الكراتين لأصابع اليد داخل الوحدة الصحية وبعض مكاتب العاملين والأطباء بالوحدة الصحية التي تضم عدد كبير من العاملين والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والإداريين.

وتبين استخدام مادة السيليكون كبديل عن بصمة الحضور المعتمدة بجهاز البصمة بالوحدة الصحية لإثبات حضورهم على غير الحقيقة، إلى جانب قيام بعض العاملين باستخدام تلك المادة على مدار عدة أيام لإثبات الحضور والانصراف.