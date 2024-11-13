استبعاد مدير مدرسة وإحالة آخر للتحقيق لعدم انضباط العملية التعليمية في الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

استبعد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، كل من مدير مدرسة محمد هاشم الابتدائية، والإخصائي الاجتماعي، من عملهما بالمدرسة، لعدم انضباط العملية التعليمية ووجود مخلفات خشبية داخل المدرسة، فضلًا عن وجود تكسير في زجاج شبابيك المدرسة، بالإضافة إلى عدم توزيع الكثافة على الفصول، وعدم دخول المعلمين للفصول.

وفي السياق نفسه، أحال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدير مدرسة هوارة المقطع الإعدادية للبنات، وكذلك وكيل أول المدرسة، للتحقيق، وإلغاء ندب الوكيل الثاني، لعدم انضباط العملية التعليمية وعدم تنفيذ البرامج التعليمية لحل مشكلة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة، وتكليف إدارة المتابعة بإدارة شرق الفيوم التعليمية، بمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة لمدة 15 يومًا متصلة.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ترافقه الدكتورة ريحاب عريق، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تفقدا، اليوم الأربعاء، عددًا من مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية.