طاردوهم في الشوارع.. شباب "الشيخ عتمان" بقنا يحبطون سطو مسلح على محل ذهب

قنا-عبدالرحمن القرشي :

في مشهد يعكس تلاحم النسيج المصري الواحد، أحبطت شهامة وشجاعة شباب منطقة الشيخ عتمان بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، محاولة سطو مسلح، على أكبر محل تاجر ذهب "مسيحي"، بعد اقتحام المحل وإطلاق وابلًا من الرصاص.

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بطولة مجموعة من الشباب المسلم بعدما أفشلوا سطو مسلح لملثمين على أكبر محل مشغولات ذهبية، ملك تاجر مسيحي، بمنطقة الشيخ عتمان التابعة لمركز قوص.

قال عبدالله العتماني، أحد شباب منطقة الشيخ عتمان: "الواقعة بدأت بعد صلاة العشاء، بسماع الأهالي وابلًا من الرصاص داخل أكبر محل ذهب بالمنطقة، فخرج شباب المنطقة من منازلهم وأغلقوا كافة المخارج والمداخل، لتضييق الخناق على المسلحين الذين تمكنوا من سرقة 8.5 كيلو ذهب من المحل".

وأضاف: "الأهالي بدأوا في رمي الحجارة من أعلى المنازل على المسلحين ثم طاردهم الشباب في الشوارع إلى أن استنفذوا طاقتهم وسقطوا في أيدي الشباب الذين قاموا بتقييدهم بالحبال وتسليمهم للأجهزة الأمنية، وتسليم المشغولات الذهبية المسروقة لصاحب محل الذهب".

من جانبها، قالت أم روماني، والدة صاحب المحل، لـ"مصراوي": "أحب الشكر أخواتنا المسلمين الذين خاطروا بأرواحهم لمطارة المسلحين الذين سرقوا 8.5 كيلو ذهب من المحل بعد أن أطلقوا كميات كبيرة من الرصاص لترويع الناس، لكن شجاعة الشباب وشهامتهم بمنطقة الشيخ عتمان عكست المحبة الحقيقية التي تؤكد أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، واستعادوا المسروقات من اللصوص، وقاموا بتسليم المسلحين للشرطة".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بضبط لصين اقتحما محل ذهب بالأسلحة النارية وأطلقوا عدة أعيرة أصابت مالك المحل، وتم ضبطهم.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة "ر.ي" بطلق ناري على يد لصين من مدينة قوص هما "إ.ح" 44 عامًا، و"هـ.ق" 39 عامًا، اقتحما محل ذهب ببندقية آلية وأطلقا عدة أعيرة ليتمكنا من الهرب بكمية من الذهب، والأهالي أحبطوا مخططهما بعد التصدي لهما وضبطهما وتسليمهما للأجهزة الأمنية.