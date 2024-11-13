مخالفة قواعد وذبح حيوانات ميتة.. بيطري القليوبية يكشف تفاصيل ضبط مزرعة الحمير بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تحرير محضر بمعرفة أجهزة الأمن لصاحب مزرعة بمنطقة عزبة الأبيض بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، لذبح الحمير لتوريد لحومها للسيرك القومي.

وكشفت الدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية اليوم، أن صاحب المزرعة خالف كافة التعليمات وأنه بالفحص البيطري للمزرعة تبين العثور على جثث وهياكل الحمير المذبوحة، والتي جرى سلخ جلودها وتبين أنها حمير ميتة ويتم ذبحها لتوريدها للسيرك القومي.

وأضافت "عطية"، في تصريحات صحفية اليوم، أن صاحب المزرعة يخالف التعليمات لأنه يذبح الحمير في مكان بعيد عن السيرك في حين أن الذبح لابد أن يكون في نفس مكان السيرك وليس بعيدا عنه وفي حضور لجنة من الطب البيطرى وبتصريح من الخدمات البيطرية.

وأكدت وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية أن صاحب المزرعة سبق وأن جرى تحرير محضر له في عام 2014 لنفس السبب، وجرى تحذيره بعدم الذبح بعيدا عن مكان السيرك وأن يكون الذبيح لتلك الحيوانات تحت إشراف من مديرية الطب البيطري وبتصريح من هيئة الخدمات البيطرية.

وطمأنت وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية المواطنين في كافة أنحاء محافظة القليوبية أن جميع المعروض من اللحوم سواء في محلات البيع المثلجة أو محلات الجزارة تخضع تحت رقابة صارمة من المديرية ومديرية التموين ومباحث التموين ودعت المواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط الحمير المذبوحة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المزرعة.

وأكدت مديرية الطب البيطري، أنها تقوم بحملات مستمرة على محلات الجزارة للتأكد من الذبيح داخل السلخانات الحكومية ومدى صحة الماشية التي يتم ذبحها.

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