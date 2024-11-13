نقيب أطباء الإسكندرية: طبيبة كفر الدوار أخطأت.. ونتحفظ على حبسها احتياطيًا

الإسكندرية- محمد البدري:

في أول تصريح له حول واقعة طبيبة كفر الدوار، أعرب الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، عن رفضه وتحفظه على حبس الطبيبة احتياطياً، مشيراً إلى أن أي مشكلة تخص الأطباء يجب أن تُحل داخل النقابة العامة للأطباء.

وأكد فوزي في تصريحات صحفية، دعمه لموقف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، في التحقيق مع الطبيبة بلجنة آداب المهنة بالنقابة العامة، مشدداً على أن قانون المسؤولية الطبية ينص على عدم حبس الأطباء احتياطياً إلا في قضايا جنائية.

هل سيتم محاسبة الفنان صاحب تصريح "المساكنة"

وتساءل فوزي عن معايير تطبيق القوانين، مشيراً إلى تصريحات أحد الفنانين حول أن 80% من الشباب جربوا المساكنة قبل الزواج، متسائلاً عما إذا كان سيتم التحقيق معه بسبب هذا التصريح الذي يمس المجتمع المصري ومحاسبته.

التحقيق المهني مع الطبيبة

من الناحية المهنية، أكد الدكتور فوزي، بصفته أستاذ أمراض النساء والتوليد ونقيب أطباء الإسكندرية، دعمه للتحقيق مع الطبيبة في النقابة العامة للأطباء، مشيراً إلى أنها ليست أخصائية نساء وتوليد وغير مؤهلة، وأنها أفشت أسرار المرضى وتركت مريضة في حالة سيئة، وهو ما يخالف آداب المهنة.

كما طالب بضرورة الرقابة على العيادات غير المرخصة وبرامج التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، لمنع الإساءة للمجتمع.

إمكانية شطب الطبيبة من النقابة

وفيما يتعلق بإمكانية شطب الطبيبة من النقابة، أكد الدكتور فوزي أنه لا يمكن التسرع في الحكم قبل انتهاء التحقيقات ومعرفة نتائجها. وأشار إلى أن النقابة ستكفل حق الطبيبة بوجود محاميها ومحامي النقابة، مؤكداً على ضرورة محاسبة أي مخطئ.

أهمية زيادة الوعي القومي والاجتماعي

وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور فوزي على أهمية زيادة الوعي القومي والاجتماعي للمواطنين، والتواصل مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي عيادة غير مرخصة، لضمان حقوق المواطنين.

كانت قررت نيابة مركز كفر الدوار حبس الطبيبة وسام شعيب، إخصائية التوليد والنساء بمستشفى كفر الدوار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء هذا القرار بعد نشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن حالات حمل غير شرعي، مما أثار ضجة كبيرة واعتُبر إفشاءً لأسرار المرضى.

وجهت النيابة إلى الطبيبة اتهامات بتكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة، والإساءة للمجتمع المصري.