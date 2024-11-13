قراءة في حضرة العباقرة.. مكتبة الإسكندرية تستقبل زوارها على كراسي صلاح وزويل

364 شادرًا غير مستغلا منذ 14 سنة.. محافظ المنيا يتفقد محلات الأوقاف

الإسكندرية - محمد البدري:



افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ركنًا جديدًا للقراءة في الساحة الخارجية للمكتبة (البلازا) تحت اسم "ركن القراءة المُلهم".

تأتي هذه المبادرة كخطوة فنية مبتكرة من قطاع المكتبات، حيث تم إعداد مجموعة من الأرائك المصممة على شكل كتب مفتوحة تحمل صورًا لشخصيات مصرية بارزة في مجالات العلم والأدب والفن والرياضة.

ويضم ركن القراءة الجديد مقاعد مصممة على شكل كتب مفتوحة، تحمل صورًا لشخصيات مثل مجدي يعقوب، أحمد زويل، طه حسين، مصطفى العبادي، سميرة موسى، سيد درويش، أم كلثوم، ومحمد صلاح،

وأشاد الدكتور زايد بهذه الفكرة المتميزة، مشيرًا إلى تأثيرها الكبير في تطوير الخدمات المقدمة لجمهور المكتبة وتعزيز العلاقة التفاعلية بين المكتبة وقرائها. وأكد أن المكتبة تسعى دائمًا لتقديم تجارب تثري حياة الأفراد بالعلم والثقافة.

من جانبها، أوضحت دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات، أن فكرة "ركن القراءة المُلهم" جاءت استجابة لمتطلبات الجمهور وتحسين جودة الخدمات. وأضافت أن الأرائك المصممة ككتب مفتوحة، والتي تحمل صورًا لشخصيات مثل مجدي يعقوب، أحمد زويل، طه حسين، مصطفى العبادي، سميرة موسى، سيد درويش، أم كلثوم، ومحمد صلاح، تمثل جسرًا للتواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل.

تؤكد هذه المبادرة على رسالة مكتبة الإسكندرية في دعم المعرفة والوعي بالهوية والتراث المصري، من خلال تجربة فريدة تتيح للجمهور الجلوس على أرائك تحمل صور شخصيات ملهمة، مما يعكس قدرة الإنسان على الإبداع والتغيير. تُعرض الأرائك حاليًا في الساحة الخارجية للمكتبة المطلة على البحر، وستُنقل إلى قاعات الاطلاع الرئيسية خلال فترات التقلبات الجوية لراحة الجمهور.