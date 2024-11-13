بعد أنطونيوس.. "شيماء" تبتكر نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين: أنا صاحبة الاختراع- فيديو وصور

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الغربية - مروة شاهين:

شهد عالم التكنولوجيا المساعدة للمكفوفين تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، فبعد أن أذهل إنجاز الطفل "أنطونيوس" الذي ابتكر نظارة ذكية للمكفوفين وحظي بدعم الفنان تامر حسني، جاءت الطالبة شيماء محمد فوزي الزنوكي لتؤكد أن الإبداع المصري لا يعرف حدوداً، فبفضل شغفها وذكائها، استطاعت شيماء أن تتفوق على زميلها وتبتكر نظارة ذكية ذات خصائص فريدة، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المكفوفين.

كان نفسي أساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، بهذه الكلمات بدأت شيماء محمد فوزي الزنوكي ومقيمة بقرية أبو صير التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، طالبة في الفرقة الثانية، بمعهد الدلتا العالي للنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة.

ثورة في حياة المكفوفين: طالبة تخترع نظارة ذكية

وأضافت حديثها لـ مصراوي، أن الفكرة بدأت عندما طلبت الدكتورة التي تدرس لها مادة العلوم والتكنولوجيا أفكار مشروعات، بدأت في اختراع نظارة للمكفوفين، لشغفها في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذهبت إلى الشركات المتخصصة من أجل شراء القطع المطلوبة، واستغرقت في تنفيذها نحو 6 أشهر.

الفرق بين نظارتي الطفل أنطونيوس وشيماء

وتابعت أن الفرق بين النظارة الخاصة بها والأخرى الخاصة بالطفل "أنطونيوس"، الذي دعمه الفنان تامر حسني، أنها تتيح الرؤية من جميع الاتجاهات، بجانب إصدار اهتزازات بجوار الأذن في حين تعطل أحد الحساسات الموجودة، وأنها تهدف إلي تطوير النظارة لتعمل بالذكاء الاصطناعي، وكاميرات النانو.

واختتمت بأنها تلقت دعما من وزير الشباب والرياضة، منذ ما يقرب من عام، وطلب منها الدخول والاشتراك في عدة مسابقات دولية، ولكنها تعرضت لوعكة صحية، منعتها من المشاركة.