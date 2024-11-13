محافظ الإسماعيلية يتفقد الصوامع المعدنية بالقنطرة شرق استعدادًا لموسم حصاد القمح ٢٠٢٥

الإسماعيلية - مصراوي:



تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، صومعة القنطرة شرق، وذلك استعدادًا لموسم حصاد القمح 2025، في إطار جولته التفقدية للقطاعات الخدمية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

رافق المحافظ المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، المهندس سعد عامر مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، فاطمة أبو الوفا منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل، العمل، الإسكان، ومدير مكتبة مصر العامة بالمحافظة.

وأشار أكرم إلى أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الواعدة في مجال الزراعة حيث تشتهر بالعديد من المحاصيل التي تميزها ويتم تصديرها لدول العالم كما تضم عددًا من الصوامع التي جاءت ضمن استراتيجية الدولة؛ للحفاظ على المحاصيل والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضحت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن صومعة القنطرة شرق تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وهي عبارة عن اثني عشر خلية كل خلية تسع 5 آلاف طن، بإجمالي سعة الصومعة 60 ألف طن و3 خلايا صرف.

وتفقد أكرم ورشة الصومعة والتي تقوم بتوزيع تقاوي القمح على المزارعين تسهيلًا وتيسيرًا على المزارعين من أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.