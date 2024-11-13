دمها يباع بآلاف الجنيهات بسبب خرافة.. إنقاذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في سوق السمك بالإسماعيلية- صور

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الإسماعيلية - مصراوي:

نجح أحد تجار سوق السمك في الإسماعيلية، من إنقاذ سلحفاة مائية نادرة ومهددة بالانقراض من قبضة صياد، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجى وحماية البيئة البحرية.

وأصر التاجر ويدعى هاني صالح على شراء السلحفاة النادرة من الصياد بمبلغ 1000 جنيه، وذلك لإعادتها إلى المجرى المائي لقناة السويس، خاصة عقب اكتشافه بأنها أنثى ويمكن أن تحمل بيضا بين أحشائها.

وذكر التاجر أن عددا من المطاعم عرض عليه شراء السلحفاة المائية بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف جنيه، وذلك لأن البعض يعتقد أن شرب دمائها يمنح القوة كما أن لحمها من أغلى أنواع اللحوم، ويحرص البعض على اقتناء صدفها للتحنيط أو لأغراض أخرى.

وقال إن هذا النوع من السلحفاة البحرية نادر ومعرض للانقراض لذلك السبب، وتبين أن السلحفاة هي الترسة البحرية متوسطة الحجم وهي إحدى السلاحف النادرة المهددة بالانقراض وخرجت من مياه قناة السويس.

يذكر أن مصر بها 7 أنواع من السلاحف الموجودة حول العالم ولها أهمية قصوى، حيث تتغذى على قناديل البحر وتساهم في الحفاظ على التوازن البيئي.

وحمل التاجر السلحفاة من السوق بعد تقديم وجبة طعام لها مكونة من الكابوريا والجمبري وتوجه إلى أحد شواطئ الإسماعيلية لإعادتها إلى بيئتها البحرية مرة أخرى.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بالمشاركة في الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض والثروات الطبيعية، وذلك بالإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.