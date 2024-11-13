بسبب المال.. شاب يقتل صديقه في الغربية

الغربية - مروة شاهين



شهدت منطقة السلخانة، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مقتل شاب على يد صديقه، إثر خلافات بينهما على مبالغ مالية.



تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل شاب في العقد الرابع من العمر بمنطقة السلخانة، على يد صديقه داخل منزل الأخير بسبب خلافات بينهما.

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين، مقتل شاب يدعى "جمال التلت" بطعنة نافذة، علي يد صديقه ويدعى "عبد الرحمن. ع" له معلومات جنائية، بسبب خلافات بينهما علي مبالغ مالية، بعد أن استدراجه الأخير إلى منزله، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية.