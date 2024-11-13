15 صورة| وزير التعليم داخل مدارس النوبة لمتابعة انضباط العملية التعليمية- تفاصيل الزيارة

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عددًا من مدارس النوبة؛ حيث تأتي هذه الزيارات الميدانية المتواصلة تأكيدًا على حرص الوزارة على تطبيق مختلف الآليات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية والتي تستهدف بالارتقاء بالمنظومة، وفي إطار حرص الوزير على المتابعة الميدانية لانتظام وانضباط العملية التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان جولتهما بزيارة مدرسة "أبريم الإعدادية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، والتي تضم ١٩١ طالبًا وطالبة؛ حيث تفقدا فصول المدرسة، وتابعا جهود خفض الكثافات الطلابية بها، وطرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وتوجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "أبريم الابتدائية" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، والتي تضم ١٨٣ طالبًا وطالبة؛ حيث تفقدا فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وفصول صفوف الأول والرابع والخامس الابتدائي.

وحرص الوزير على الاطلاع على كراسات الواجب والحصة؛ حيث ثمن جهود المعلمين في المدرسة ووجههم بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

وقام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة "مُصمُص الابتدائية" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، والتي تضم ١٧١ طالبًا وطالبة؛ حيث اطمأن على نسب الكثافات الطلابية داخل الفصول، واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية، وتابع مدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية داخل الفصول.

وتوجه الوزير والمحافظ إلى زيارة مدرسة "محمد صلاح الدين الباقر الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية وتضم ٣٧٣ طالبًا وطالبة .

وأشاد الوزير والمحافظ بندوة توعوية تم تنظيمها لطلاب المدرسة، يقدمها أحد شيوخ الأزهر الشريف، حول "ترسيخ الأخلاق والقيم الحميدة ونبذ السلوكيات السلبية"، وأكد الوزير أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب ورفض السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تكثيف التوعية بالظواهر السلبية.

ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف المواهب وتنمية المهارات لدى الطلاب، مع تأكيد دورها في بناء جيل واعٍ ومثقف.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من المدارس التابعة لإدارة أسوان التعليمية بجزيرة أسوان؛ حيث تفقدا عددًا من الفصول، واطلع وزير التربية والتعليم على نسب الحضور والغياب للطلاب، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوعية، وانتظام العملية التعليمية بهذه المدارس.

وأشاد الوزير بانتظام العملية التعليمية في مدارس المحافظة، والجهود المبذولة لضبط سير العام الدراسي، مؤكدًا فخره واعتزازه بهذه المحافظة التي أنجبت جيلًا من العظماء في مجال الأدب والثقافة وغيرها من المجالات.

وثمَّن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهودَ الوزير لضبط والارتقاء بالعملية التعليمية وانعكاس هذه الجهود على العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كل السبل وبذل كل الجهود لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

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