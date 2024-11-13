تمتلك 4 معامل ومركز علاج طبيعي.. أول تحرك من صحة كفر الشيخ تجاه سيدة التحاليل الوهمية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن تجهيز حملة للتأكد من صحة إجراءات المعامل التي تملكها إحدى السيدات تعمل في مجال التحاليل الطبية والتي نشرت فيديو على موقع "فيسبوك" شككت خلاله في نسب المواطنين المترددين على المعامل التي تديرها لإجراء تحاليل "DNA".

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ لمصراوي، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية تلقت شكاوى ضد تلك السيدة بإدارتها معامل تحاليل دون ترخيص، ووفق ذلك سوف يجرى تجهيز حملة للوقوف على حقيقة ذلك واتخاذ ما يلزم نحوها.

حملة من الصحة للوقوف على حقيقة إدارة المتهمة 3 معامل

فيما أوضحت مصادر أخرى بإدارة الحامول الصحية، أن المذكورة تدير أكثر من معمل تحاليل بينها 3 معامل في مدينة الحامول والأخرى في القرى المجاورة، بجانب معمل في مدينة كفرالشيخ بناحية مستشفى كفر الشيخ العام، ومركزًا للعلاج الطبيعي في الحامول.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى السيدات تدعى أنها تعمل في مجال التحاليل الطبية، وتدعي خلاله إجراء تحاليل إثبات النسب "DNA" لعدد من المواطنين، وأشارت إلى أن أغلب نتائج التحاليل كانت تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهم.

سيدة التحاليل الوهمية حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية

تم إجراء التحريات وجمع المعلومات التي كشفت أن السيدة الظاهرة في الفيديو حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وأنها ليست طبيبة كما ادعت، بل كانت تدير منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص"، وكانت تستخدم إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين.

كما تبين أن الجهات المعنية سبق أن اتخذت إجراءات ضدها بسبب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مادية.

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