جريمة في حظيرة المواشي.. أسرة ضحية زوجها بكفر الشيخ: "هناخد عزاها بعد الإعدام"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في تطور جديد لقضية اهتزت لها قلوب أهالي قرية شباس الملح بمحافظة كفر الشيخ، صدر قرار محكمة جنايات فوه بإحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عبلة الخولي إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بحكم الإعدام.

هذا القرار جلب حالة من الارتياح العميق لدى أسرة الضحية، التي طالما انتظرت هذا اليوم للقصاص لابنتهم المغدورة، ورغم مرور شهور على الحادث، ترفض الأسرة تقبل العزاء حتى صدور الحكم النهائي، مؤكدين أن حق عبلة لا يُغلق إلا بالعدالة.

"الحمد لله القضاء ريح قلوبنا.. مش هناخد عزاها إلا بعد صدور حكم الإعدام"، بتلك الكلمات تحدث محمد عبدالسلام الخولي، عم ضحية زوجها عبلة كامل الخولي، ربة منزل، والتي أنهى حياتها لـ"مصراوي"، معربًا عن ارتياحه وأفراد الأسرة بقرار محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" بإحالة أوراقه للمفتي بشأن أخذ رأيه حول عقوبة إعدامه.

تحملنا التشكيك في سمعتها

أكد عم الضحية أنه منذ وقوع حادث مقتل ابنة شقيقه وأفراد الأسرة يترقبون ما تسفر عنه جلسات محاكمة المتهم وسط حالة من القلق لرغبة أفراد الأسرة بصدور قرار أو حكم قضائي بحقه من أجل القصاص منه.

وقال إن أفراد الأسرة التزموا الصمت تجاه ما يدور من كواليس ما بعد جلسات محاكمة المتهم ومدى تحملهم الشائعات التي يتلقونها بغرض استفزازهم منها التشكيك في سمعتها لكن قرار محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي كان أكبر رد على ذلك التشكيك.

أسرة ضحية زوجها ترفض تلقي العزاء

وكشف عن الأسرة رفضت تقبل العزاء في ابنة شقيقه لما بعد تسفر عنه جلسات المحاكمة وقرروا قبول العزاء فيها لما بعد النطق بحكم الإعدام في جلسة شهر ديسمبر المقبل ورغم ذلك قرار إحالة المتهم للمفتي أثلج صدور أفراد الأسرة جميعًا وأدى إلى وجود حالة من الارتياح لديهم.

وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" قررت حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته عمدًا داخل حظيرة مواشي يملكها بناحية قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر ديسمبر 2024 للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 13270 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق أحالت المدعو "طاهر.ع.ا.ع.خ"، 30 عامًا، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته عبلة كامل الخولي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لإرتيابه في سلوكها.

زوجها استدرجها لحظيرة المواشي وعذبها حتى الموت

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته فانهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك بتكبيل يديها وساقيها بأداة "الحبال".

وكشف قرار الإحالة عن وضع المتهم غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها فيما وجهت له جهات التحقيق أيضًا إحراز قالب طوب وحبال تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون الضرورتين المهنية والحرفية.

ودفع أحمد عطية البلاصي، دفاع المجني عليها خلال الجلسة بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهى الإعدام وذلك لتوافر سبق الإصرار والترصد وبشاعة الجريمة، وبشاعة تنفيذها واعتراف المتهم بالتحقيقات ودلل بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عنن القصاص وحرمة الدماء مع الدفع بدعوى مدنية تبلغ 101 الف على سبيل التعويض المدني المؤقت.

