ادعت إجراء فحوصات DNA تشكك في النسب.. معلومات جديدة عن "سيدة التحاليل الوهمية" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف أهالي بمركز الحامول في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن إحدى السيدات تعمل في مجال التحاليل الطبية ألقي القبض عليها بعد نشرها فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشكك في إثبات النسب من خلال إجراء التحاليل الطبية عن معلومات جديدة حول تلك السيدة.

وأكد الأهالي لمصراوي أن السيدة كانت تعمل في الميديا عبر المنصات المتخصصة في ذلك، بجانب حصولها على أوقات بث عبر بعض الفضائيات المصرية التي تمنح أوقات لعرض المحتوى المرئي مقابل مبالغ مالية.

أطلقت شائعة إقالة محافظ كفر الشيخ

كما أوضح مصدر بديوان عام محافظة كفر الشيخ أن تلك السيدة "ع. ب"، كانت أطلقت شائعة منذ حوالي 3 أعوام عن إقالة محافظ كفر الشيخ السابق اللواء جمال نور الدين من منصبه عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسمها.

وقال المصدر إن مدير إدارة الإعلام السابق بديوان عام محافظة كفر الشيخ كان وقتها يعتزم تقديم بلاغ رسمي ضدها يتهمها بنشر معلومات مغلوطة هدفها إثارة المواطنين ضد محافظ كفر الشيخ السابق لولا تراجعها في ما نشرته وتقدمت باعتذار بخصوص ذلك.

تفاصيل القبض على سيدة فحوصات الـ DNA

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى السيدات تدعى أنها تعمل في مجال التحاليل الطبية، وتدعي خلاله إجراء تحاليل إثبات النسب "DNA" لعدد من المواطنين، وأشارت إلى أن أغلب نتائج التحاليل كانت تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهم.

تم إجراء التحريات وجمع المعلومات التي كشفت أن السيدة الظاهرة في الفيديو حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، ومقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وأنها ليست طبيبة كما ادعت، بل كانت تدير منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص"، وكانت تستخدم إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين.

كما تبين أن الجهات المعنية سبق أن اتخذت إجراءات ضدها بسبب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أرباح مادية.

اقرأ أيضا

جن وواقي ذكري متعفن.. منشورات طبيبة البحيرة وسام شعيب نصح وإرشاد أم بحث عن الترند؟

بعد القبض عليها.. زوج وسام شعيب مدافعًا عنها: لم تذكر أسرار المرضى