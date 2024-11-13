وزير النقل الفلسطيني: شهيد كل 30 دقيقة.. و45 مليون طن من الركام في غزة- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال المهندس طارق حسني سالم، وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية، منوهًا أن الاحتلال ينفذ خطة تدمير ممنهج لمقومات الحياة في كل شوارع غزة بدون رادع.

جاء ذلك في كلمته خلال تسلمه رئاسة فاعليات الدورة الـ 37 لمجلس وزراء النقل العرب، والذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، بمقرها الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.

وأضاف أن أعداد القتلى والجرحى في تزايد يومي إذ يقدر العدد بـ 44 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى، قائلًا: "هناك شهيد في كل 30 دقيقة و45 مليون طن من الركام و35 مليون طن من المتفجرات على قطاع غزة بينما ألقي هيروشيما 19 مليون طن في تلك المساحة".

وأشار الوزير أنه يجري العمل على خطة اليوم الأول بعد توقف إطلاق النار لإعادة الحياة للقطاع وإعادة تأهيل الطرق لإدخال المساعدات المرحلة الثانية الإنعاش المبكر المرحلة الثالثة إعادة الإعمار، وهي مسؤولية مشتركة للنمو- بحسب قوله.

ووجه وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين الشكر لمصر رئيسًا وشعبًا على الدعم المطلق الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ردع الاحتلال عن محاولة بائسة لتهجير الشعب الفلسطيني وفتح المعابر، قائلًا: "تلك المواقف تؤكد أن مصر قلب للعروبة النابض".

جاء ذلك خلال بحضور وزراء النقل بالدول العربية والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.