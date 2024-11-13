فلسطين تتسلم رئاسة الدورة رقم 37 لمجلس وزراء النقل العرب

وزير النقل الفلسطيني: شهيد كل 30 دقيقة.. و45 مليون طن من الركام في

364 شادرًا غير مستغلا منذ 14 سنة.. محافظ المنيا يتفقد محلات الأوقاف

الإسكندرية – محمد عامر:

تسلم المهندس طارق حسني سالم، وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين، رئاسة فعاليات الدورة الـ 37 لمجلس وزراء النقل العرب، والذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، بمقرها الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب بحضور وزراء النقل بالدول العربية والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ووجه خالد عبد الله الإبراهيم، سكرتير أول بالمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاستضافتها لهذه الدورة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الإعداد الجيد.

وأضاف الإبراهيم، أن إنشاء وكالة عربية خاصة للسلامة البحرية وتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات النقل بين الدول العربية.

ومن جانبه وجه وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين لدولة قطر على إدارتها للدورة السابقة السادسة والثلاثين، معربًا عن تقديره لدولة قطر لعملها على متابعة توصيات المجلس الوزاري ومنها اتفاقية دعم الاقتصاد الفلسطيني وغيرها.