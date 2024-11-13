استعدادًا للأمطار.. رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد محطة معالجة العامرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمحطة معالجة العامرية "مشروع الألماني"؛ وذلك للتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار والنوات.

وأكد رئيس الشركة، أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية، فضلًا عن الحفاظ على تخفيض منسوب بيارات المحطة؛ وذلك من أجل استيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار.

ووجه نافع، بضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، قائلًا: "أهم مسئولياتنا هي الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل".

وأشار إلى جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها، منوهًا إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوى، والعمل على حلها فورًا.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى، لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.