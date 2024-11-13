مدير إدارة طور سيناء التعليمية يكرم أطفال مدرسة لتميزهم في مسابقة "النجم السوبر"

364 شادرًا غير مستغلا منذ 14 سنة.. محافظ المنيا يتفقد محلات الأوقاف

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد أحمد غيث، مدير عام إدارة الطور التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حفل تكريم مسابقة "النجم السوبر" التي أطلقتها مرحلة رياض الأطفال بمدرسة المروة المتميزة للغات، تحت رعاية عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وبحضور جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، وفاطمة النجار، الموجه المالي بالمديرية، وصابرين سعد، موجه رياض الأطفال بالإدارة، ولفيف من أولياء الأمور.

واستمع مدير الإدارة إلى شرح واف عن المبادرة من قبل الاطفال، وقاموا بتطبيق عملي أمام الحضور، موضحين أن المسابقة تتضمن قيام الأطفال بمهام يومية في المنزل منذ بداية اليوم حتى انتهائه، بداية من "الوضوء وصلاة الصبح، وترتيب الحجرة، وارتداء الملابس حتى الوصول إلى المدرسة، وعند العودة يقوم بخلع الملابس والحذاء ووضعهما في المكان المخصص، والوضوء لأداء الصلاة، وتناول الطعام، ومساعدة الأم في أداء بعض المهام، وأداء واجباته المدرسية".

وهذه المسابقة ممتدة كل شهر، ويتم تكريم الفائزين كل أسبوع، وجرى اليوم اختيار النجم السوبر الذي استمر في أداء المهام على مدار الشهر، ويجري ذلك من خلال تقييم ذاتي للأطفال عبر استمارة خاصة بذلك.

وأشاد مدير الإدارة بأداء الاطفال، وقدرتهم العالية على الشرح والتوضيح، مؤكدا ان هذا الأداء يدل على تميز للأطفال، ويعكس جهود المعلمات معهم.

كما قدم الشكر لإدارة المدرسة ومعلمات رياض الأطفال على جهودهم المتميزة مع الاطفال، مؤكدا على استمرار هذا المجهود للحفاظ على المستوى الراقي الذي وصل الاطفال إليه.

كما كرم مدير المدرسة، ومعلمات رياض الاطفال، لجهودهم المتميزة للنهوض بالعملية التعليمة داخل المدرسة.